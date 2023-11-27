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Энтони Эдвардс: я никогда не играл в Мемфисе при такой тишине, толпа не участвовала в игре

Энтони Эдвардс: я никогда не играл в Мемфисе при такой тишине, толпа не участвовала в игре
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс раскритиковал болельщиков «Мемфис Гриззлиз» (119:97) после матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Фанаты были мертвы. Я никогда не играл в Мемфисе при такой тишине. Я впервые сыграл в Мемфисе, когда толпа не участвовала в игре. Так что довольно сложно было там находиться», — приводит слова Эдвардса Fadeaway World.

Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком матча. На его счету 24 очка, пять подборов и семь голевых передач. Его партнёр по команде, разыгрывающий Майк Конли отметился дабл-даблом — 18 очков, четыре подбора и 10 передач.

«Мемфис Гриззлиз» потерпел 13 поражений в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, одержав лишь три победы.

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