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Кайл Кузма высказался о слабом начале карьеры Джордана Пула в «Вашингтоне»

Кайл Кузма высказался о слабом начале карьеры Джордана Пула в «Вашингтоне»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма высказался о партнёре по команде Джордане Пуле, от которого болельщики и эксперты ждут более выразительной игры.

«Это трудно, когда ты являешься третьей или четвёртой опцией. Я могу говорить об этом, потому что я был на его месте. Ты попадаешь в новую ситуацию, где ты всё время в центре внимания, иногда это тяжело. Это большая ответственность. Вы должны уметь показывать результат на высоком уровне, но при этом вовлекать в это своих товарищей по команде», — приводит слова Кузмы Fadeaway World.

Джордан Пул в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации набирает 17,7 очка, 2,7 подбора и 3,7 результативной передачи в среднем за игру в составе «Вашингтона».

Напомним, Пул был обменян в «Вашингтон Уизардс» из «Голден Стэйт Уорриорз».

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