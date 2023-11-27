Джейсон Тейтум назвал правило внутрисезонного турнира, которое ему не нравится

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум раскритиковал внутрисезонный турнир Национальной баскетбольной ассоциации за использование разницы очков в качестве критерия при определении сильнейшего в группе.

«Что касается разницы очков, я не самый большой поклонник этого. В прошлую пятницу игра уже была сделана, но ребята всё ещё пытались забить. Вы знаете, всё дело в уважении к игре и уважении к соперникам», — рассказал Тейтум в видео, опубликованном в аккаунте Celtics on CLNS в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 25-летний Тейтум принял участие в 17 матчах, в каждом из них выходя на площадку в стартовом составе, набирая 28,1 очка, совершал 8,9 подбора и отдавал 4,1 передачи в среднем за игру.