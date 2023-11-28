Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА назвала лучших игроков пятой недели

НБА назвала лучших игроков пятой недели
Комментарии

Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро и атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер названы лучшими игроками в своих конференциях Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Паоло Банкеро был признан лучшим игроком Восточной конференции НБА. «Орландо» выиграл все четыре матча на минувшей неделе. Банкеро набирал 23,5 очка, 5,5 подбора и пять передач в среднем за игру.

Девин Букер назван лучшим игроком недели в Западной конференции. «Финикс» также выиграл все четыре встречи. Показатели Букера составили 30,3 очка, 5,3 подбора и 7,8 передачи в среднем за матч.

Напомним, в финальной серии прошлого сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» оказался сильнее «Майами Хит». Никола Йокич был признан MVP финальной серии.

Моменты с Банкеро и Букером:
Видео
Паоло Банкеро стал автором победного броска в матче с «Чикаго»
Видео
Букер припомнил критикам их слова после победного 3-очкового броска в матче с «Нью-Йорком»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android