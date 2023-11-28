Главный тренер «Астаны» прокомментировал шестую победу своей команды в сезоне Единой лиги

Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв поделился впечатлениями от встречи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой его команда прервала трёхматчевую победную серию «Самары» (83:66).

«Я хотел бы поздравить свою команду: она сыграла сплочённо, выполнила план на игру и заслужила эту победу. Мы показали хорошую статистику: у нас 23 передачи, это очень хорошо.

Также, конечно, хотел бы отметить, что в нужный момент Карвел Андерсон взял на себя бремя лидерства, что дало нам воздух. Все остальные поддержали это, и мы довели встречу до победы», — приводит слова Киселёва сайт Единой лиги ВТБ.

Американский защитник Карвел Андерсон стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков, четыре подбора и три передачи.

«Астана» одержала шесть побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев столько же поражений. На счету «Самары» семь побед и шесть поражений.