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Главный тренер «Астаны» прокомментировал шестую победу своей команды в сезоне Единой лиги

Главный тренер «Астаны» прокомментировал шестую победу своей команды в сезоне Единой лиги
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв поделился впечатлениями от встречи в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которой его команда прервала трёхматчевую победную серию «Самары» (83:66).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Я хотел бы поздравить свою команду: она сыграла сплочённо, выполнила план на игру и заслужила эту победу. Мы показали хорошую статистику: у нас 23 передачи, это очень хорошо.

Также, конечно, хотел бы отметить, что в нужный момент Карвел Андерсон взял на себя бремя лидерства, что дало нам воздух. Все остальные поддержали это, и мы довели встречу до победы», — приводит слова Киселёва сайт Единой лиги ВТБ.

Американский защитник Карвел Андерсон стал самым результативным игроком матча, набрав 28 очков, четыре подбора и три передачи.

«Астана» одержала шесть побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ, потерпев столько же поражений. На счету «Самары» семь побед и шесть поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
83 : 66
Самара
Самара
Астана: Андерсон - 28, Хэмм - 14, Джонсон - 11, Дэвис - 11, Хаасе - 9, Канкел - 6, Мурзагалиев - 4, Щербак, Марчук, Марчук, Айткали, Майдекин
Самара: Далтон - 12, Томпсон - 9, Ребич - 8, М. Кулагин - 8, Гудумак - 7, Умрихин - 7, Загорац - 6, Платонов - 5, Викторов - 4, Зверев, Разумов
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