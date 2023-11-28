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Леброн Джеймс побил очередной рекорд Карима Абдул-Джаббара в НБА

Леброн Джеймс побил очередной рекорд Карима Абдул-Джаббара в НБА
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт — 46:29 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс принимает участие в игре. Отмечается, что Джеймс обошёл члена Зала славы и шестикратного чемпиона НБА Карима Абдул-Джаббара по количеству сыгранных минут в плей-офф и регулярных чемпионатах. Перед игрой у Абдул-Джаббара было 66 297 проведённых минут.

Отметим, что в пятёрку лучших по этому показателю также входят тяжёлый форвард Карл Мэлоун, проведший 62 759 минут, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант (57 278) и чемпион в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, на счету которого 57 263 минуты.

Отметим, что в феврале 2023 года Леброн Джеймс обошёл Карима Абдул-Джаббара по суммарному количеству набранных очков за карьеру в регулярных чемпионатах. Абдул-Джаббар продолжает занимать первое место по сыгранным минутам в «регулярках» — 57 446. У Джеймса — 54 635 минут (третье место).

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
3-я четверть
97 : 80
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси, Мартин, Моррис, Бамба, Мелтон, Харрис, Эмбиид, Беверли, Коркмаз, Ковингтон, Батюм, Рид
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Фадж, Льюис, Джеймс, Вуд, Ходж
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