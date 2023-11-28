Трипл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» одержать победу над «Лейкерс»

Сегодня, 28 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 138:94.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси. На его счету 31 очко, три подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде, центровой Джоэл Эмбиид отметился трипл-даблом — 30 очков, 11 подборов и 11 передач. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Маркус Моррис-младший (16), Патрик Беверли (12) и Николас Батум (10).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Леброн Джеймс. Он набрал 18 очков и сделал пять передач. Другой форвард Энтони Дэвис отметился 17 очками, 11 подборами и двумя передачами. Защитник Д'Анджело Расселл и Остин Ривз добавили по 12 очков каждый.