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Трипл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» одержать победу над «Лейкерс»

Трипл-дабл Джоэла Эмбиида помог «Филадельфии» одержать победу над «Лейкерс»
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Сегодня, 28 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева победили со счётом 138:94.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси. На его счету 31 очко, три подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде, центровой Джоэл Эмбиид отметился трипл-даблом — 30 очков, 11 подборов и 11 передач. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Маркус Моррис-младший (16), Патрик Беверли (12) и Николас Батум (10).

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Леброн Джеймс. Он набрал 18 очков и сделал пять передач. Другой форвард Энтони Дэвис отметился 17 очками, 11 подборами и двумя передачами. Защитник Д'Анджело Расселл и Остин Ривз добавили по 12 очков каждый.

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
138 : 94
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Эмбиид - 30, Моррис - 16, Беверли - 12, Батюм - 10, Мелтон - 9, Рид - 9, Харрис - 8, Бамба - 7, Коркмаз - 5, Мартин - 1, Ковингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 18, Дэвис - 17, Расселл - 12, Ривз - 12, Принс - 11, Хэйс - 7, Кристи - 6, Вуд - 6, Ходж - 3, Фадж - 2, Худ-Скифино, Льюис
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