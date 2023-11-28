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«Денвер» благодаря 35 очкам Реджи Джексона на выезде обыграл «Клипперс»

«Денвер» благодаря 35 очкам Реджи Джексона на выезде обыграл «Клипперс»
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На «Крипто.ком Арене» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Реджи Джексон. На его счету 35 очков, пять подборов и 13 результативных передач. Лучшую результативность в составе «Лос-Анджелеса» продемонстрировал лёгкий форвард Кавай Леонард. В его активе 31 очко, восемь подборов и три результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Наггетс» на домашней площадке сыграют с «Хьюстон Рокетс». Игра состоится 30 ноября. «Клипперс» в следующем туре на выезде встретятся с «Сакраменто Кингз». Матч также пройдёт 30 ноября.

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Зубац - 23, Уэстбрук - 14, Харден - 11, Пауэлл - 10, Джордж - 6, Мэнн - 5, Тайс - 4, Хиланд, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Мун, Диабате
Денвер Наггетс: Джексон - 35, Джордан - 21, Колдуэлл-Поуп - 12, Холидэй - 12, Строутер - 9, Портер - 8, Уотсон - 8, Ннаджи - 8, Браун, Ки, Гиллеспи, Пикетт, Хафф
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