«Денвер» благодаря 35 очкам Реджи Джексона на выезде обыграл «Клипперс»

На «Крипто.ком Арене» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:104.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Денвера» Реджи Джексон. На его счету 35 очков, пять подборов и 13 результативных передач. Лучшую результативность в составе «Лос-Анджелеса» продемонстрировал лёгкий форвард Кавай Леонард. В его активе 31 очко, восемь подборов и три результативные передачи.
В следующем туре соревнований «Наггетс» на домашней площадке сыграют с «Хьюстон Рокетс». Игра состоится 30 ноября. «Клипперс» в следующем туре на выезде встретятся с «Сакраменто Кингз». Матч также пройдёт 30 ноября.
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