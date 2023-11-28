Все результаты игрового дня НБА 28 ноября
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28 ноября состоялся очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно пять матчей в рамках регулярного чемпионата лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.
Регулярный сезон НБА. 28 ноября. Результаты:
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Денвер Наггетс» — 104:113
«Юта Джаз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 114:112
«Детройт Пистонс» – «Вашингтон Уизардс» — 107:126
«Индиана Пэйсерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:114
«Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 138:94.
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Зубац - 23, Уэстбрук - 14, Харден - 11, Пауэлл - 10, Джордж - 6, Мэнн - 5, Тайс - 4, Хиланд, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Мун, Диабате
Денвер Наггетс: Джексон - 35, Джордан - 21, Колдуэлл-Поуп - 12, Холидэй - 12, Строутер - 9, Портер - 8, Уотсон - 8, Ннаджи - 8, Браун, Ки, Гиллеспи, Пикетт, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
114 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз: Джордж - 19, Кларксон - 16, Фонтеккио - 14, Кесслер - 14, Коллинс - 12, Агбаджи - 12, Секстон - 11, Юртсевен - 7, Хортон-Такер - 5, Олиник - 4, Хендрикс, Сенсабо, Данн, Саманич
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 26, Ингрэм - 25, Маршалл - 14, Валанчюнас - 14, Хоукинс - 13, Джонс - 10, Альварадо - 4, Нэнс - 3, Дэниэлс - 2, Зеллер - 1, Льюис, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 126
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Каннингем - 26, Томпсон - 16, Айви - 15, Дюрен - 12, Ливерс - 8, Уайзмен - 8, Бёркс - 8, Сассер - 7, Стюарт - 7, Хейз, Умуде, Нокс, Багли III
Вашингтон Уизардс: Кузма - 32, Авдия - 16, Галлинари - 16, Джонс - 12, Шамет - 12, Пул - 10, Гэффорд - 10, Кисперт - 8, Кулибали - 5, Оморуи - 3, Дэвис - 2, Батлер, Гилл, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
110 : 114
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 33, Матурин - 11, Браун - 11, Тёрнер - 11, Топпин - 9, Хилд - 9, Смит - 9, Нембард - 8, Несмит - 7, Джексон - 2, Уокер, Макконнелл, Нвора, Шиппард
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 34, Брогдон - 24, Эйтон - 22, Хендерсон - 13, Шарп - 11, Камара - 5, Рит - 4, Уокер - 1, Тибулл, Мэйс, Мюррэй, Браун, Минайя
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
138 : 94
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Эмбиид - 30, Моррис - 16, Беверли - 12, Батюм - 10, Мелтон - 9, Рид - 9, Харрис - 8, Бамба - 7, Коркмаз - 5, Мартин - 1, Ковингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 18, Дэвис - 17, Расселл - 12, Ривз - 12, Принс - 11, Хэйс - 7, Кристи - 6, Вуд - 6, Ходж - 3, Фадж - 2, Худ-Скифино, Льюис
Возглавляет турнирную таблицу НБА в Восточной конференции на данный момент «Бостон Селтикс», в активе которого 13 побед при четырёх поражениях. На Западе первое место занимает «Миннесота Тимбервулвз» (12 побед — четыре поражения).
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