Все результаты игрового дня НБА 28 ноября

28 ноября состоялся очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно пять матчей в рамках регулярного чемпионата лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.

Регулярный сезон НБА. 28 ноября. Результаты:

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Денвер Наггетс» — 104:113

«Юта Джаз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 114:112

«Детройт Пистонс» – «Вашингтон Уизардс» — 107:126

«Индиана Пэйсерс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:114

«Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 138:94.

Возглавляет турнирную таблицу НБА в Восточной конференции на данный момент «Бостон Селтикс», в активе которого 13 побед при четырёх поражениях. На Западе первое место занимает «Миннесота Тимбервулвз» (12 побед — четыре поражения).