Владимир Гомельский оценил потенциал Амата М'Бая в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о 33-летнем французском форварде московского ЦСКА Амате М'Бае.

«МэБай отлично выглядел в матчах чемпионата Турции. Видимо, он прекрасно себя там чувствовал. Адаптационный период в ЦСКА у него завершился. Думаю, что Амат станет одним из лидеров команды», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

М’Бай стал игроком ЦСКА летом этого года. В прошедшем сезоне Амат выступал за турецкий клуб «Анадолу Эфес». В 33 матчах Евролиги французский форвард набирал в среднем семь очков и совершал 2,8 подбора. В составе стамбульской команды стал чемпионом Турции.

Ранее Амат попал в символическую пятёрку недели Единой лиги ВТБ.