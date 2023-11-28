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«Нас убили». Леброн Джеймс высказался после самого разгромного поражения в карьере

«Нас убили». Леброн Джеймс высказался после самого разгромного поражения в карьере
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал разгромное поражение команды, которая она потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Встреча завершилась со счётом 94:138 (игроки «Сиксерс» реализовали 22 трёхочковых броска). Для самого Леброна это поражение стало самым крупным в карьере. До этого он проигрывал с разницей «-42».

«Надо отдать должное соперникам. А нам просто нужно было играть лучше. Сегодня нас убили на трёхочковой линии», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Джеймс в матче с «Сиксерс» набрал 18 очков и совершил пять результативных передач. В следующем туре регулярного чемпионата «Лейкерс» на выезде встретятся с «Детройт Пистонс». Игра состоится 30 ноября и начнётся в 3:00 мск.

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
138 : 94
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Эмбиид - 30, Моррис - 16, Беверли - 12, Батюм - 10, Мелтон - 9, Рид - 9, Харрис - 8, Бамба - 7, Коркмаз - 5, Мартин - 1, Ковингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 18, Дэвис - 17, Расселл - 12, Ривз - 12, Принс - 11, Хэйс - 7, Кристи - 6, Вуд - 6, Ходж - 3, Фадж - 2, Худ-Скифино, Льюис
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