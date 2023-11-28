«Нас убили». Леброн Джеймс высказался после самого разгромного поражения в карьере

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал разгромное поражение команды, которая она потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс».

Встреча завершилась со счётом 94:138 (игроки «Сиксерс» реализовали 22 трёхочковых броска). Для самого Леброна это поражение стало самым крупным в карьере. До этого он проигрывал с разницей «-42».

«Надо отдать должное соперникам. А нам просто нужно было играть лучше. Сегодня нас убили на трёхочковой линии», — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Джеймс в матче с «Сиксерс» набрал 18 очков и совершил пять результативных передач. В следующем туре регулярного чемпионата «Лейкерс» на выезде встретятся с «Детройт Пистонс». Игра состоится 30 ноября и начнётся в 3:00 мск.