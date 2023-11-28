«Просто уничтожили нас». Остин Ривз отреагировал на разгром «Лейкерс» в матче с «Сиксерс»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о крупном поражении своей команды, которое она потерпела в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс». Игра завершилась со счётом 94:138 (игроки «Сиксерс» реализовали 22 трёхочковых броска, в то время как «озёрники» поражали соперников из-за пределов трёхочковой линии лишь семь раз).

«Они реализовали много трёхочковых, а мы – нет. Они просто уничтожили нас. Даже не знаю», — сказал Ривз в интервью Spectrum SportsNet.

Остин в матче с «Филадельфией» набрал 12 очков, а также совершил два подбора и отдал две результативные передачи.

Ранее поражение прокомментировал лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс.