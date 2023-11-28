«И я такой: «Ты сумасшедший!» Тайриз Макси описал встречу с Леброном в зале в межсезонье

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси вспомнил свою встречу с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, которая у него произошла в зале в межсезонье. Оба игрока провели совместную тренировку.

«Тренировка должна была начаться в 6 утра. Я прихожу рано, как всегда, к 5:30, чтобы размяться. В следующий раз, когда мы тренировались в 6, он был там уже в 5 часов. Когда я вошёл, он был весь в поту. Я спросил: «Что ты делаешь?» И он ответил: «Я не могу позволить тебе опередить меня». Я такой: «Ты сумасшедший!» Всю неделю он старался приходить в 5 часов. После той тренировки я сказал: «Ты сделал это, чувак, ты выиграл», — сказал Макси на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Леброн в игре с «Филадельфией Сиксерс» (94:138) прервал персональную 1097-матчевую статистическую серию.