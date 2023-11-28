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Лу Уильямc назвал отличительную черту характера Кавая Леонарда

Лу Уильямc назвал отличительную черту характера Кавая Леонарда
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Бывший игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Лу Уильямс рассказал, что форвард Кавай Леонард входит в тройку самых весёлых товарищей по команде, которые у него когда-либо были.

«Кавай Леонард, наверное, входит в тройку самых весёлых товарищей по команде, которые у меня когда-либо были. За это я его и люблю», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леонард на данный момент принял участие в 16 матчах, в которых в среднем набирал 21,1 очка, совершал 5,6 подбора и отдавал 3,4 передачи.

Болельщики «Сан-Антонио» реагируют на появление Кавая Леонарда:

Ранее Уильямс вспомнил о поступке Коби Брайанта в момент недовольства игроками «Лос-Анджелес Лейкерс».

Слова Уильямса о Брайанте:
Лу Уильямс вспомнил о поступке Коби Брайанта в момент недовольства игроками «Лейкерс»
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