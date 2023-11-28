Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Теренс Мэнн аргументировал, почему Леброн — величайший игрок всех времён

Теренс Мэнн аргументировал, почему Леброн — величайший игрок всех времён
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Теренс Мэнн высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, признавшись, что считает его величайшим игроком всех времён.

«Для меня номер один всех времён — Леброн Джеймс. Почему? Я не хочу вдаваться в подробности, потому что у каждого своё мнение. Но если принимать во внимание его возраст, то прямо сейчас в лиге он является лучшим игроком всех времён. Он наглядно это показывает. И это я ещё не говорю обо всех финалах НБА, финалах конференций, в которых он поиграл», — сказал Мэнн на канале Terance Mann в YouTube.

Джеймс — двукратный олимпийский чемпион(2008, 2012), четырёхкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовый призёр Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006.

Материалы по теме
Леброн в игре с «Филадельфией» прервал персональную 1097-матчевую статистическую серию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android