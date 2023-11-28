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Чемпион Европы Антон Понкрашов перешёл в «Нижний Новгород»

Чемпион Европы Антон Понкрашов перешёл в «Нижний Новгород»
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37-летний российский защитник Антон Понкрашов стал игроком «Нижнего Новгорода». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили контракт на один месяц.

Сообщается, что ветеран выйдет в форме «Пари НН» уже в матче 1/8 Кубка России 29 ноября с БК «Московский».

Отметим, что «Нижний Новгород» был последним клубом Понкрашова на данный момент. Его он покинул по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Антон – рекордсмен Единой лиги ВТБ по количеству команд, за которые выступал в турнире. Помимо «Нижнего Новгорода», Антон играл за ЦСКА, «Химки», «Красные крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный октябрь», УНИКС и «Зенит». Он является чемпионом Европы и призёром Олимпийских игр в составе сборной России.

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