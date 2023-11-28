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«Этого я никогда не забуду». Шенгюн вспомнил, что Джеймс Харден сказал ему наедине

«Этого я никогда не забуду». Шенгюн вспомнил, что Джеймс Харден сказал ему наедине
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21-летний турецкий центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн вспомнил разговор со звездой НБА Джеймсом Харденом. Харден выступал за «Рокетс» с 2012 по 2021 год, а сейчас является игроком «Лос-Анджелес Клипперс».

«Как-то я стоял рядом с Джеймсом Харденом, и он сказал что-то вроде: «Я так горжусь тобой, продолжай в том же духе». Я сказал ему, что было здорово слышать это от него. Для меня это был великий момент, который я никогда не забуду», — сказал Шенгюн в Podcast P with Paul George.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Шенгюн принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 20,2 очка, совершал 9,1 подбора и отдавал 5,6 передачи.

Представление Джеймса Хардена на домашней арене «Клипперс»:

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