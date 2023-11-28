Гилберт Аренас рассказал о давнем конфликте Криса Пола и Скотта Фостера

Трёхкратный участник Матча всех звёзд (2005–2007) Гилберт Аренас высказался о причинах конфликта между разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Крисом Полом и рефери Скоттом Фостером.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (115:123) Пол вступил в перепалку с Фостером, обслуживавшим тот матч, и был удалён с площадки.

«Однажды в матче плей-офф против «Сан-Антонио Спёрс» Фостер подошёл к Полу и сказал: «Ты знаешь, что ты не выигрывал при мне в решающих матчах?» Крис в ответ замахнулся и сказал: «Какого чёрта ты мне это говоришь?» Лиге пришлось вмешаться, потому что Крис Пол собирался ударить его.

Потребовалось вмешательство руководства, потому что для Пола это было очень важно. Скотт Фостер долгое время не назначался на игры с участием Пола, но, когда они играли против «Милуоки Бакс» в финале, они вели в серии со счётом 2:0. В третьей игре арбитром был назначен Скотт. Бац, и они проиграли с разницей в 20 очков», — рассказал Аренас в своём подкасте.