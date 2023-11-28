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Кто являлся более качественным игроком: Тим Данкан или Коби Брайант?

Кто являлся более качественным игроком: Тим Данкан или Коби Брайант?
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Коби Брайнт и Тим Данкан пришли в лигу с разницей в год, а закончили карьеру вообще практически одновременно, в 2016 году. Они оба стали суперзвёздами и историческими игроками, но имели совершенно полярные образы.

Брайант был крайне популярен, ярок, играл всю карьеру за франшизу, на которую всегда устремлены глаза публики. И сам Коби был эксцентричен и на паркете, и вне его. В свою очередь, Данкан был тихим игроком, игравшим за далеко не самую популярную команду. Многие даже называли баскетбол «Спёрс» скучным. Игра Тима строилась на фундаментальных вещах, тогда как Брайант постоянно блистал яркими хайлайтами.

Мы хотим узнать у вас — кто, по вашему мнению, занимает более высокую строчку в вашем списке лучших баскетболистов в истории? Из-за различий между игроками ответ на этот вопрос хорошо отображает то, что человеку нравится в баскетболе, что для него более ценно.

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