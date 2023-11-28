Яннис Адетокунбо: мы должны взять на себя ответственность, мы не можем уступать в 26 очков

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался после победы над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:102) в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. По ходу третьей четверти игры «Бакс» уступали с разницей в 26 очков, но смогли добиться итоговой победы.

«Теперь я знаю, что мы способны совершить что-то подобное. Но мы должны взять на себя ответственность.

Мы не можем проигрывать с разницей в 26 очков. Мы должны вынуждать другую команду первой брать тайм-аут. Мы должны выходить и в первые пять минут игры заявлять о себе. Теперь я знаю, что как команда мы можем это сделать.

И я призываю себя и команду, товарищей по команде, тренеров, всех к высоким стандартам. В следующий раз мы должны начать прямо со старта. Но иногда всё складывается не так, как мы хотим. Я это понимаю», — приводит слова Адетокунбо Sports Illustrated.