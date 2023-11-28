Зубков — о 4 поражениях «Зенита»: после Суперкубка мы сами в себя очень сильно поверили

Капитан «Зенита» Андрей Зубков высказался о старте команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ. На счету петербургского клуба девять побед и четыре поражения в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Мы нашли свой баланс в отсутствие пяти травмированных игроков? Действительно, мы столкнулись с целой серией травм важных игроков состава. Сейчас ждём восстановления ребят. Надеюсь, что уже в следующей игре в Екатеринбурге кто-то из них вернётся в строй и наш баланс будет ещё лучше.

Победу над «Руной» можно назвать одной из лучших игр в этом сезоне? Я бы так не сказал. По тактике и настрою хорошие игры были с «Пармой» и «Автодором». Тогда мы чётко выполнили план тренера и спокойно довели дело до победы. С «Руной» же много пропустили, позволили сопернику вернуться в третьей четверти. В тот момент было тяжеловато, но главное, что всё-таки выиграли. Закончили первый круг победой.

Думаю, что после Суперкубка мы сами в себя очень сильно поверили. Начали где-то недонастраиваться, где-то расслабляться. Но быстро поняли, что на нас-то настраиваются как на фаворитов, бьются за каждый сантиметр паркета. Необходимо было что-то менять, и постепенно мы нашли баланс. Надеюсь, что второй круг мы пройдём без четырёх поражений», — приводит слова Зубкова «Спорт-экспресс».