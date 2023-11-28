Президент УНИКСа: конкуренция как никогда сильна — дебютанты лиги обыгрывают лидеров

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался об успехах команды под его руководством.

«Можно ли сказать, что после победы УНИКСа в Единой лиге ВТБ мои баскетбольные мечты сбылись? Не все. Хотелось бы в клубном чемпионате Европы победить.

Что считаю своим самым значимым достижением на посту президента УНИКСа? Если не считать спортивных побед, строительство «Баскет-холла». При огромной помощи и поддержке президента Минтимера Щариповича Шаймиева, премьер-министра Рустама Нургалиевича Минниханова, мэра Казани Камиля Шамильевича Исхакова какой красавец построили. Наиболее яркие победы в России и Европе должны быть наиболее значимыми. Но мне хочется вспомнить первые, тогда ещё бронзовые, медали российского чемпионата. Они первые для меня, для татарстанского баскетбола. И, как первая любовь, не забываются. А наш первый международный кубок! На финале Североевропейской лиги в январе 2003 года в Вильнюсе я сидел на трибуне рядом с президентом Литвы. Баскетбол там как религия. Весь зал неистово болел за своих, один я за УНИКС. Президент Литвы обещал сделать выходным следующий рабочий день в случае победы литовской команды, был готов большой банкетный зал на 400 человек. Но победил УНИКС.

Как оцениваю нынешнее состояние команды? Нормально. У нас сложная задача — защитить титул чемпиона страны. А конкуренция как никогда сильна. Дебютанты обыгрывают лидеров. Верю, лидерских позиций не сдадим, лишь бы травм не было.

Я благодарен болельщикам за поддержку команды в прошлом сезоне. В нашей победе в чемпионате страны есть и их заслуга. Как они за УНИКС болели, особенно в плей-офф! Рад тому, что зрителей на трибунах стало больше, причём не только на значимых матчах», — приводят слова Богачёва «Казанские ведомости».