Скип Бэйлесс сравнил Леброна с Поповичем из-за интервью после матча с «Филадельфией»

Известный аналитик и эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за короткие ответы в интервью после крупного поражения в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Филадельфией Сиксерс» (94:138). Бэйлесс сравнил Джеймса с главным тренером «Сан-Антонио Спёрс» Грегом Поповичем, который известен своей любовью уходить от ответов во время интервью.

«Леброн копирует Поповича. В своём послематчевом интервью после поражения с разницей в 44 очка он давал ошеломляюще короткие ответы. Когда его спросили, что следует изменить, он ответил: «Много». Что именно? «Много». Хм…

Леброн потерпел самое тяжёлое поражение в своей карьере, а затем даёт, возможно, самые короткие ответы журналистам», — написал Бэйлесс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).