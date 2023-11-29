Зубков — о конкуренции в Единой лиге: второй круг будет тяжёлым для всех без исключения

Капитан «Зенита» Андрей Зубков высказался об уровне конкуренции в Единой лиге ВТБ.

«Уровень легионеров Единой лиги упал? Если посмотреть на турнирную таблицу, то складывается полное ощущение, что конкуренция возросла. Сейчас очень сложно предугадать, кто в итоге окажется в топ-6, а кто заберёт два оставшихся места в плей-офф из второй восьмёрки. Фаворитам стало тяжелее.

Чем это можно объяснить? Кажется, тогда было легче играть, потому что баскетболисты постоянно были в ритме. Матчи Единой лиги чередовались с играми в Евролиге или Еврокубке. Сейчас же бывает две игры за три дня, а бывает недельный перерыв. На фоне этого тяжело постоянно держать себя в лучшей форме.

Сможет ли кто-то в итоге навязать борьбу клубам топ-4? На мой взгляд, если команды из топ-4 будут играть на своём уровне, то всем остальным будет тяжело вклиниться в борьбу за медали. Если будем расслабляться, то многие команды могут занять эти места. Так что второй круг будет тяжёлым для всех без исключения», — приводит слова Зубкова «Спорт-экспресс».