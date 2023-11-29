Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Антон Понкрашов: поступали предложения, но мне было важно остаться в России

Антон Понкрашов: поступали предложения, но мне было важно остаться в России
Аудио-версия:
Комментарии

37-летний ветеран Антон Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеев ответил на вопрос, почему принял решение вернуться в «Нижний Новгород», подписав контракт с командой на один месяц.

«Ощущения прекрасные, рад, что вернулся в «Нижний» и буду играть в Кубке России и Единой лиге ВТБ. Постараюсь быть полезным команде, потому что сейчас непростой период, большая череда травм. Но верю, что вместе сможем переломить, перебороть, и за счёт работы и труда выйти к победам и достижениям.

У меня шли параллельно переговоры, было несколько вариантов продолжения карьеры, и неожиданно для меня «Нижний» вышел с предложением. Контракт на месяц, с возможностью продления, и я решил воспользоваться этим. Считаю, что в принципе это хороший вариант, а дальше посмотрим. Довольно большое количество команд мне делали предложения, но все они были не из России, а лично для меня было важно остаться в здесь», — сказал баскетболист.

Понкрашов был без клуба с прошлого сезона. Он является чемпионом Европы в составе сборной России, а также трёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ и пятикратным обладателем Кубка России.

Сейчас читают
«Было важно остаться в России». Интервью с Понкрашовым после возвращения в «Нижний»
Эксклюзив
«Было важно остаться в России». Интервью с Понкрашовым после возвращения в «Нижний»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android