Игрок «Астаны» Карвел Андерсон: мы — больше, чем просто команда, мы — семья

Баскетболист «Астаны» Карвел Андерсон поделился ощущениями после победного матча с «Самарой» (83:66).

Думаю, игра получилась хорошей, мы сделали много бросков. Но более важно, на мой взгляд, что как и в прошлом матче с «Енисеем», хотя мы тогда и не победили, было видно, что мы проделали большую работу над тем, чтобы стать одним целым.

Победить приятно, но важнее, что мы продолжаем показывать, что мы – больше чем просто команда, что мы – семья. Даже инцидент в концовке, хотя подобное никогда нельзя считать чем-то красивым, демонстрирует, что каждый игрок относится к товарищам по команде, как к своим братьям. Это самое главное, вне зависимости от того, побеждаем мы или проигрываем.

Поздравили ли мы Дмитрия Гаврилова с днем рождения? Конечно! Сохранять способность играть в баскетбол в 37 лет – что-то потрясающее, на мой взгляд. Надеюсь, я тоже смогу быть таким, как он, в будущем. Несмотря на то, что Дима не смог сыграть сегодня из-за повреждения, мы все равно ощущали его поддержку и боролись, чтобы порадовать его в этот день.

«Руна» и ЦСКА – отличные, очень талантливые команды. Как и я говорил, самое главное для нас в этих играх – быть семьей. Иногда мы совершаем ошибки, иногда достигаем хороших результатов, но в любом случае важно поддерживать друг друга, играть для команды, для города и для наших болельщиков. Надеюсь, мы продолжим прогрессировать и добудем новые победы», — заявил Андерсон на пресс-конференции после игры.