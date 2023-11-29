Полиция расследует ситуацию с Джошем Гидди и его возможной связью с несовершеннолетней

Полиция Ньюпорт-Бич, штат Калифорния (США), расследует обвинения в адрес разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди для подтверждения обоснованности претензий по поводу возможной связи с несовершеннолетней. Об этом сообщает TMZ.

Отметим, что на прошлой неделе Гидди попал в скандал в связи с обнаружением в социальных сетях его фотографий с, как предполагается, несовершеннолетней девушкой. На одном из видео девушка по имени Лив Кук и защитник «Оклахомы» передают привет её брату, а Гидди обнимает девушку за шею.

На другом видео слышно, как Гидди называет Лив Кук своей девушкой. Также ранее в соцсети X (ранее Twitter) Гидди опубликовал публикацию, в которой было написано: «Я и моя девочка собираемся ко мне». На момент публикации новости этот пост Гидди в соцсети удалён.