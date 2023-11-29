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Шэмс Чарания: Марк Кьюбан продаёт контрольный пакет акций «Далласа»

Шэмс Чарания: Марк Кьюбан продаёт контрольный пакет акций «Далласа»
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал о том, что владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан принял решение продать контрольный пакет акций клуба из Техаса.

«Марк Кьюбан продаёт контрольный пакет акций «Даллас Маверикс». Мириам Адельсон и семье магната казино Адельсон по цене в $ 3,5 млрд. В одной из самых уникальных структур в истории НБА Кьюбан сохраняет долю в команде и полный контроль над баскетбольными операциями», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Примечательно, что 65-летний бизнесмен приобрёл франшизу в 2000 году по цене $ 285 млн. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Маверикс» одержали 10 побед и потерпели шесть поражений, занимая пятое место в Западной конференции.

Ранее на «Чемпионате»:
«Даллас» — это не инвестиция». Но при Марке Кьюбане стоимость франшизы выросла в 11,5 раза
«Даллас» — это не инвестиция». Но при Марке Кьюбане стоимость франшизы выросла в 11,5 раза
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