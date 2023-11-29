Шэмс Чарания: Марк Кьюбан продаёт контрольный пакет акций «Далласа»

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал о том, что владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан принял решение продать контрольный пакет акций клуба из Техаса.

«Марк Кьюбан продаёт контрольный пакет акций «Даллас Маверикс». Мириам Адельсон и семье магната казино Адельсон по цене в $ 3,5 млрд. В одной из самых уникальных структур в истории НБА Кьюбан сохраняет долю в команде и полный контроль над баскетбольными операциями», — написал Чарания в своих социальных сетях.

Примечательно, что 65-летний бизнесмен приобрёл франшизу в 2000 году по цене $ 285 млн. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Маверикс» одержали 10 побед и потерпели шесть поражений, занимая пятое место в Западной конференции.