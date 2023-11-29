Понкрашов: круто, что любительский клуб «Московский» дошёл до 1/8 финала Кубка России

Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России с любительским клубом «Московский».

«Круто, что «Московский» дошёл до 1/8 финала. И на самом деле максимально уважительно отношусь к этой команде, потому что знаком с ними, вижу, как они готовятся и играют. Они действительно подходят к процессу максимально профессионально. Однако мы делаем то же самое. Готовимся серьёзно и знаем, что сегодня будет непросто», — сказал баскетболист.

Накануне стало известно, что Антон Понкрашов подписал контракт с «Нижним Новгородом» на один месяц. Встреча между «Нижним Новгородом» и «Московским» состоится 29 ноября в московском ДС «Динамо», начало — в 14:30 мск.