Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лиеткабелис — У-БТ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Понкрашов: круто, что любительский клуб «Московский» дошёл до 1/8 финала Кубка России

Понкрашов: круто, что любительский клуб «Московский» дошёл до 1/8 финала Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России с любительским клубом «Московский».

«Круто, что «Московский» дошёл до 1/8 финала. И на самом деле максимально уважительно отношусь к этой команде, потому что знаком с ними, вижу, как они готовятся и играют. Они действительно подходят к процессу максимально профессионально. Однако мы делаем то же самое. Готовимся серьёзно и знаем, что сегодня будет непросто», — сказал баскетболист.

Накануне стало известно, что Антон Понкрашов подписал контракт с «Нижним Новгородом» на один месяц. Встреча между «Нижним Новгородом» и «Московским» состоится 29 ноября в московском ДС «Динамо», начало — в 14:30 мск.

Сейчас читают
«Было важно остаться в России». Интервью с Понкрашовым после возвращения в «Нижний»
Эксклюзив
«Было важно остаться в России». Интервью с Понкрашовым после возвращения в «Нижний»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android