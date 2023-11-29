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Кейру: у Понкрашова самый профессиональный подход из всех спортсменов, что я встречал

Кейру: у Понкрашова самый профессиональный подход из всех спортсменов, что я встречал
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Бывший атакующий защитник сборной России по баскетболу и чемпион Единой лиги ВТБ в составе московской ЦСКА Виктор Кейру прокомментировал переход атакующего защитника Антона Понкрашова в «Пари Нижний Новгород».

«Знаю Антона как большого профессионала и очень рад за него. Его физических данных на площадке ещё более чем хватает. У него очень профессиональный подход к делу. Думаю даже, что у него самый профессиональный подход из всех спортсменов, которых я когда‑либо встречал.

Он очень скрупулёзно подходит к процессам восстановления и подготовки. Понкрашов постоянно работает над собой. Поэтому я очень надеюсь, что сейчас он впишется в состав «Нижнего», перезаключит соглашение с клубом и доиграет в его составе до конца сезона», — приводит слова Кейру «Матч ТВ».

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