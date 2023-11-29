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Эдвардс неудачно приземлился после попытки проникнуть в трёхсекундную зону соперника

На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт — 97:94 в пользу хозяев.

В конце третьей четверти атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты» Энтони Эдвардс неудачно приземлился и испытал болевые ощущения после того, как попытался совершить проход в трёхсекундную зону «Оклахома-Сити».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 26,6 очка, 5,9 подбора и 5,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 37.