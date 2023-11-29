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Эдвардс неудачно приземлился после попытки проникнуть в трёхсекундную зону соперника

Эдвардс неудачно приземлился после попытки проникнуть в трёхсекундную зону соперника
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На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт — 97:94 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В конце третьей четверти атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты» Энтони Эдвардс неудачно приземлился и испытал болевые ощущения после того, как попытался совершить проход в трёхсекундную зону «Оклахома-Сити».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 16 матчах, набирая в среднем 26,6 очка, 5,9 подбора и 5,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,6, трёхочковых — 37.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Браун - 17, Гобер - 17, Рид - 15, Таунс - 13, Конли - 9, Андерсон - 7, Милтон - 4, Александер-Уолкер - 3, Мур, Майнотт, Никс, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 16, Гидди - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 10, Джо - 9, Уиггинс - 8, Дорт - 3, Уильямс - 3, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Дженг, Манн, Мицич, Сарр
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