Все результаты игрового дня НБА 29 ноября

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29 ноября состоялся очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно восемь матчей в рамках внутрисезонного турнира лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.

Регулярный чемпионат. Внутрисезонный турнир НБА. 29 ноября. Результаты:

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:123

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 121:115

«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 106:103

«Бостон Селтикс» — «Чикаго Буллз» — 124:97

«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 124:131

«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:91

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 115:103

«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 128:105.

В четвертьфиналах внутресезонного турнира НБА сыграют следующие пары: «Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сакраменто Кингз», а также «Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Лейкерс».