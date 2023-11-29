Все результаты игрового дня НБА 29 ноября

29 ноября состоялся очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно восемь матчей в рамках внутрисезонного турнира лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.
Регулярный чемпионат. Внутрисезонный турнир НБА. 29 ноября. Результаты:
«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:123
«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 121:115
«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 106:103
«Бостон Селтикс» — «Чикаго Буллз» — 124:97
«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 124:131
«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:91
«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 115:103
«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 128:105.
В четвертьфиналах внутресезонного турнира НБА сыграют следующие пары: «Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сакраменто Кингз», а также «Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Лейкерс».
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