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Все результаты игрового дня НБА 29 ноября

Все результаты игрового дня НБА 29 ноября
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29 ноября состоялся очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно восемь матчей в рамках внутрисезонного турнира лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.

Регулярный чемпионат. Внутрисезонный турнир НБА. 29 ноября. Результаты:

«Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:123
«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 121:115
«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 106:103
«Бостон Селтикс» — «Чикаго Буллз» — 124:97
«Майами Хит» — «Милуоки Бакс» — 124:131
«Нью-Йорк Никс» — «Шарлотт Хорнетс» — 115:91
«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 115:103
«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 128:105.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Монк - 21, Хаертер - 21, Барнс - 12, Лайлз - 11, Сабонис - 9, Везенков - 8, Дуарте - 5, Митчелл - 4, Эллис - 3, Макги - 1, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Форд
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 29, Томпсон - 20, Муди - 11, Шарич - 10, Грин - 8, Пэйтон II - 7, Джозеф - 4, Пол - 3, Луни - 2, Куминга, Подзиемски, Santos, Джексон-Дэвис
НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Ирвинг - 27, Джонс - 15, Экзам - 12, Хардуэй-младший - 11, Лайвли - 8, Грин - 5, Холмс - 2, Харди, Уильямс, Пауэлл, Проспер, Карри, Моррис
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 31, Брукс - 16, Смит II - 16, Грин - 12, Исон - 11, Ванвлит - 10, Холидей - 8, Грин - 6, Тэйт - 5, Сэмюэлс, Ландейл, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 103
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Браун - 17, Гобер - 17, Рид - 15, Таунс - 13, Конли - 9, Андерсон - 7, Милтон - 4, Александер-Уолкер - 3, Мур, Майнотт, Никс, Миллер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 16, Гидди - 10, Уильямс - 10, Уоллес - 10, Джо - 9, Уиггинс - 8, Дорт - 3, Уильямс - 3, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Дженг, Манн, Мицич, Сарр
НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
124 : 97
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Браун - 30, Тейтум - 21, Хорфорд - 16, Холидэй - 14, Уайт - 14, Притчард - 11, Хозер - 9, Бэнтон - 5, Корнет - 4, Бриссетт, Михайлюк, Стивенс, Кета
Чикаго Буллз: Уайт - 19, Дерозан - 19, Уильямс - 14, Досунму - 10, Картер - 8, Карузо - 8, Вучевич - 8, Драммонд - 5, Крэйг - 3, Лавин - 2, Филлипс - 1, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
124 : 131
Милуоки Бакс
Милуоки
Майами Хит: Адебайо - 31, Лоури - 21, Ричардсон - 20, Жакез-мл. - 14, Мартин - 14, Робинсон - 13, Лав - 6, Кэйн - 5, Йович, Суидер, Батлер, Хайсмит, Робинсон, Брайант
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лиллард - 32, Миддлтон - 17, Бисли - 16, Лопес - 12, Коннотон - 7, Портис - 6, Джексон - 6, Пэйн - 2, Боучэмп, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо
НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 91
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 25, Куикли - 23, Харт - 17, Барретт - 16, Брансон - 12, Дивинченцо - 6, Гримс - 6, Робинсон - 6, Хартенштайн - 4, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 18, Бриджес - 13, Уильямс - 12, Розир - 11, Вашингтон - 11, Смит - 8, Букнайт - 5, Макгауэнс - 5, Смит - 4, Хэйворд - 4, Маледон, Блэк, Тор
НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Динвидди - 23, Бриджес - 22, О'Нил - 18, Джонсон - 18, Клэкстон - 15, Уокер - 7, Шарп - 5, Финни-Смит - 5, Уотфорд - 2, Брукс, Джайлс, Уилсон
Торонто Рэпторс: Барнс - 17, Сиакам - 17, Трент-мл. - 15, Шрёдер - 14, Буше - 13, Ануноби - 10, Пёлтль - 6, Макдэниелс - 5, Флинн - 5, Ачиува - 1, Темпл, Янг, Портер
НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
128 : 105
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 40, Гарлэнд - 19, Мобли - 17, Ньянг - 12, Страс - 11, Аллен - 11, ЛеВерт - 10, Окоро - 6, Портер - 2, Меррилл, Томпсон, Джонс
Атланта Хоукс: Хантер - 18, Богданович - 18, Капела - 14, Бей - 14, Мюррей - 13, Янг - 13, Оконгву - 13, Фернанду - 2, Форрест, Миллз, Гриффин, Мэтьюз, Мэттьюз
Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В четвертьфиналах внутресезонного турнира НБА сыграют следующие пары: «Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сакраменто Кингз», а также «Финикс Санз» – «Лос-Анджелес Лейкерс».

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