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Защитник «Сакраменто» Монк стал автором победного броска в матче с «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Малик Монк принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 124:123.

Монк при счёте 122:123 в пользу гостей проник в трёхсекундную зону соперника и сложным броском набрал два очка через лёгкого форварда «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинса, установив таким образом финальный счёт встречи — 124:123. В ответном владении Стефен Карри промахнулся из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что благодаря этой победе «Сакраменто» занял первое место в группе C внутрисезонного турнира НБА и вышли в плей-офф. Лучшим снайпером «Кингз» оказался разыгрывающий ДеАарон Фокс. На его счету 29 очков, 10 подборов и семь передач.