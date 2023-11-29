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Защитник «Сакраменто» Монк стал автором победного броска в матче с «Голден Стэйт»

Защитник «Сакраменто» Монк стал автором победного броска в матче с «Голден Стэйт»
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Атакующий защитник «Сакраменто Кингз» Малик Монк принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала победу со счётом 124:123.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Монк при счёте 122:123 в пользу гостей проник в трёхсекундную зону соперника и сложным броском набрал два очка через лёгкого форварда «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинса, установив таким образом финальный счёт встречи — 124:123. В ответном владении Стефен Карри промахнулся из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что благодаря этой победе «Сакраменто» занял первое место в группе C внутрисезонного турнира НБА и вышли в плей-офф. Лучшим снайпером «Кингз» оказался разыгрывающий ДеАарон Фокс. На его счету 29 очков, 10 подборов и семь передач.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Монк - 21, Хаертер - 21, Барнс - 12, Лайлз - 11, Сабонис - 9, Везенков - 8, Дуарте - 5, Митчелл - 4, Эллис - 3, Макги - 1, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Форд
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 29, Карри - 29, Томпсон - 20, Муди - 11, Шарич - 10, Грин - 8, Пэйтон II - 7, Джозеф - 4, Пол - 3, Луни - 2, Куминга, Подзиемски, Santos, Джексон-Дэвис
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