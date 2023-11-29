Появилось расписание матчей команд, не попавших в 1/4 финала внутрисезонного турнира НБА

Представлено расписание матчей команд, которые не пробились в четвертьфинал внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Каждая из 22 команд, не вышедших в 1/4 финала, сыграет по две игры – одну 7 декабря, а вторую – 9 декабря.

Расписание матчей 7 декабря:

«Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс» (03:00 мск)

«Мемфис Гриззлиз» – «Детройт Пистонс» (03:00 мск)

«Майами Хит» – «Торонто Рэпторс» (03:00 мск)

«Филадельфия Сиксерс» – «Вашингтон Уизардс» (03:00 мск)

«Бруклин Нетс» – «Атланта Хоукс» (03:30 мск)

«Сан-Антонио Спёрс» – «Миннесота Тимбервулвз» (03:30 мск)

«Шарлотт Хорнетс» – «Чикаго Буллз» (04:00 мск)

«Оклахома-Сити Тандер» – «Хьюстон Рокетс» (04:00 мск)

«Юта Джаз» – «Даллас Маверикс» (04:30 мск)

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» (06:00 мск)

«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Клипперс» (06:00 мск).

Расписание матчей 9 декабря:

«Торонто Рэпторс» – «Шарлотт Хорнетс» (03:00 мск)

«Детройт Пистонс» – «Орландо Мэджик» (03:00 мск)

«Атланта Хоукс» – «Филадельфия Сиксерс» (03:00 мск)

«Вашингтон Уизардс» – «Бруклин Нетс» (03:30 мск)

«Кливленд Кавальерс» – «Майами Хит» (04:00 мск)

«Миннесота Тимбервулвз» – «Мемфис Гриззлиз» (04:00 мск)

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Оклахома-Сити Тандер» (04:00 мск)

«Чикаго Буллз» – «Сан-Антонио Спёрс» (04:30 мск)

«Хьюстон Рокетс» – «Денвер Наггетс» (05:00 мск)

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Юта Джаз» (06:00 мск)

«Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (06:00 мск).