Виктор Вембаньяма дал понять, что для него важнее личных наград

19-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что награда лучшему новичку месяца НБА ему не особа интересна, если команда показывает неудовлетворительные результаты.

«Имеет ли для меня значение награда новичку месяца НБА? Нет, не совсем. Не тогда, когда мы проигрываем. Вовсе нет, когда мы проигрываем», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.

В настоящий момент «Сан-Антонио» занимает последнее место в турнирной таблице Национальной баскетбольной конференции Западной конференции. Команда потерпела поражения в последних 12 матчах. В общей сложности игроки «Спёрс» одержали три победы и потерпели 14 поражений.

Виктор Вембаньяма и Руди Гобер обмениваются джерси после матча: