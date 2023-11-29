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Руди Гобер оценил перспективы Чета Холмгрена в НБА

Руди Гобер оценил перспективы Чета Холмгрена в НБА
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер поделился мнением о 21-летнем центровым клуба «Оклахома-Сити Тандер» Чете Холмгрене, который был выбран под вторым номером на драфте НБА 2022 года.

«Только небо станет пределом. Этот парень напишет своё собственное наследие, и я рад, что стану свидетелем этого», — приводит слова Гобера у себя в социальных сетях обозреватель Джоэл Лоренци.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной Холмгрен к настоящему моменту принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 17,9 очка, совершал восемь подборов и отдавал 2,7 передачи.

Ранее известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский признался, что не видит больших перспектив у Холмгрена в НБА.

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