Руди Гобер оценил перспективы Чета Холмгрена в НБА

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер поделился мнением о 21-летнем центровым клуба «Оклахома-Сити Тандер» Чете Холмгрене, который был выбран под вторым номером на драфте НБА 2022 года.

«Только небо станет пределом. Этот парень напишет своё собственное наследие, и я рад, что стану свидетелем этого», — приводит слова Гобера у себя в социальных сетях обозреватель Джоэл Лоренци.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной Холмгрен к настоящему моменту принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 17,9 очка, совершал восемь подборов и отдавал 2,7 передачи.

Ранее известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский признался, что не видит больших перспектив у Холмгрена в НБА.