Виктор Вембаньяма сделал жёсткое заявление о себе после 12-го подряд поражения «Спёрс»

19-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма после проигранного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» (120:132) заявил, что в этой встрече он действовал едва ли не худшим образом за время карьеры.

«Возможно, это худший Виктор, которого мы когда-либо видели», — скзаал Вембаньяма на пресс-конференции.

Вембаньяма в матче с «Денвером» набрал 22 очка, совершил 11 подборов и отдал две результативные передачи.

В настоящий момент «Спёрс» занимают последнее место в турнирной таблице Национальной баскетбольной конференции Западной конференции. Команда проиграла уже в 12 матчах подряд. В общей сложности игроки «Сан-Антони» одержали три победы и потерпели 14 поражений.