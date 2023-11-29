«Цинциннати» благодаря 19 очкам россиянина Лахина вырвал победу в матче с «Ховардом»

Российский форвард университета «Цинциннати» Виктор Лахин здорово проявил себя в недавнем матче команды. В выездной встрече с «Ховардом» Виктор набрал 19 очков (броски с игры – 8 из 14, штрафные – 3 из 6), став самым результативным игроком своей команды.

Отметим, что «Цинциннати» и «Ховард» не смогли выявить лучшего в основное время (74:74) и определяли победителя в овертайме. Решающий вклад в успех своей команды внёс именно россиянин. Игра закончилась со счётом 86:81, а Лахин в дополнительное время набрал шесть очков.

В общей сложности Виктор в этом матче провёл на площадке 33 минуты. Помимо 19 очков, на его счету шесть подборов, два блокшота и один перехват. В настоящий момент он лидирует в составе «Цинциннати» сразу по нескольким игровым показателям – набранным очкам (14,8), подборам (8,3), блокшотам (1,0), среднему количеству попаданий с игры (5,7) и проценту реализации бросков с игры (58,6).

«Цинциннати» продлил беспроигрышную серию, выиграв шесть матчей из шести.