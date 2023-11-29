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В ЦСКА опровергли информацию о конкретном интересе к Остину Холлинсу

В ЦСКА опровергли информацию о конкретном интересе к Остину Холлинсу
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Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева опровергла информацию о заинтересованности армейского клуба в подписании контракта с американским защитником Остином Холлинсом.

«Мы ещё в августе говорили о том, что ищем ещё одного игрока. И просто Остин Холлинс — одно из ста имён, которые были в нашем списке рассмотрения. Очень удивилась, прочитав эту новость. Откуда это вылезло и почему именно сейчас? Да, его мы рассматривали, но это был один из ста кандидатов. Помимо него, таких же игроков, с которыми мы провели просто проверку, спросив о ситуации, было очень много.

Сейчас мы его вообще не рассматриваем? Он травмирован с февраля прошлого года и до сих пор не восстановился. Если он восстановится и нам сообщат, что он действительно готов, возможно, мы его рассмотрим, но на данном этапе — нет. А так, каждый день сейчас проходит вереница имён, но, к сожалению, либо нам игрок не подходит, либо мы не можем себе позволить», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

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Источник: ЦСКА интересуется бывшим защитником «Зенита» Остином Холлинсом
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