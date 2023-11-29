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Лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл пропустит 3–4 недели из-за травмы лодыжки

Лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл пропустит 3–4 недели из-за травмы лодыжки
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Разыгрывающий и лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл пропустит от трёх до четырёх недель из-за травмы правой лодыжки.

«Звезда «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл получил серьёзное растяжение связок правой лодыжки и, скорее всего, пропустит продолжительное время, сообщают источники The Athletic. Диагностика показала, что Боллу удалось избежать повторного перелома лодыжки, который потребовал хирургического вмешательства в прошлом сезоне, поэтому ожидается осторожный подход к его восстановлению», — написал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Как я слышал, Ламело, вероятно, пропустит три-четыре недели», — прокомментировал эту новость обозреватель Спенсер Перси.

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