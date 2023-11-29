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Вяльцев заявил, что любительский клуб «Московский» должен был побеждать «Нижний Новгород»

Вяльцев заявил, что любительский клуб «Московский» должен был побеждать «Нижний Новгород»
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Чемпион России Егор Вяльцев, который сейчас выступает за любительскую команду «Московский», прокомментировал игру своего коллектива в первом матче 1/8 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (50:65).

«Какие ощущения от игры с клубом Единой лиги ВТБ? «Нижний» — отличная команда с хорошо выстроенной системой, на протяжении многих лет играет одним составом с качественным тренером. Конечно, им сегодня не хватило ротации, что давало нам преимущество, но в должной мере мы им не воспользовались так, как должны были.

Можем ли мы быть довольным такой достойной игрой, несмотря на поражение? Я думаю, что мы не должны быть довольны игрой, потому что не реализовали полностью свой потенциал и возможности, короткую ротацию «Нижнего», до конца так и не воспользовались этим. Мы должны были сыграть как минимум вничью.

На сколько процентов был реализован план на игру? План мы до конца так и не реализовали, промахнулись много дальних бросков. Поэтому такой результат. Плохо, что такая большая разница, при плохой игре всё равно нужно было сохранить небольшую разницу. Это усложняет нам задачу в следующей игре.

Удивил ли кто-то из игроков нашей команды? Меня никто не удивил, мы должны были выиграть или хотя бы сыграть вничью. Большое разочарование для меня. Удивил я себя сам, и считаю, что совсем не помог команде», — рассказал Вяльцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ответная игра между коллективами за право сыграть в четвертьфинале состоится 27 декабря в Нижнем Новгороде.

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