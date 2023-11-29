Павленко — об игре любительского клуба с «Нижним»: мы не выполнили тренерские установки

Бывший баскетболист МБА Виктор Павленко, который сейчас выступает за любительскую команду «Московский», прокомментировал игру своего коллектива в первом матче 1/8 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (50:65).

«Какие ощущения от игры с клубом Единой лиги ВТБ? На самом деле ничего особенного, просто у нас не пошла игра. «Нижний» подошёл к матчу с особой ответственностью, но у них был очень разбитый состав, много травмированных. Этот матч был похож на первую игру с ЦСКА-2, но там мы смогли попасть нужные броски трёхочковые, а сегодня просто не летело. Мы неправильно выбрали тактику и не выполняли тренерские установки. В итоге у нас плохой процент из-за дуги и нереализованный шанс обыграть команду Единой лиги ВТБ.

Можем ли мы быть довольны такой достойной игрой, несмотря на поражение? Игрой мы максимально недовольны, на нашем уровне нам уже не хватает просто попробовать. Максимальная задача была их обыграть, плюс ещё с хорошей разницей. Я думаю, что нам всё было по силам, но ещё раз скажу — то, что мы не соблюдаем тренерские установки, отсюда такой результат. У нас в команде все люди опытные, но, к сожалению, чего-то испугались, и не хотелось бы говорить про то, что это из-за того, что играли против команды из Единой лиги. Все проблемы только в нашей игре, «Нижний» тоже очень плохой матч провёл.

На сколько процентов был реализован план на игру? Я думаю, процентов на 35, все наши умные атаки, которые мы хотели проводить, это из поста против слабых игроков соперника, которые были на фолах. Когда мы доводили до этого, то у нас всё получалось, но, когда мы сбивались на дальние броски, неподготовленные атаки, весь план на игру рушился.

Удивил ли кто-то из игроков нашей команды? Очень рад за Максима Захарова. Он не удивил, а сыграл так, как нужно, так, как от него требует тренерский штаб. После неудачных игр в нашем любительском чемпионате он смог перестроиться и показал отличную защиту, и в нападении реализовал всё, что он может и умеет. Мы в него верим», — рассказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ответная игра между коллективами за право сыграть в четвертьфинале состоится 27 декабря в Нижнем Новгороде.