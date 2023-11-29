Источник: Маркканен не поможет «Юте» в ближайших двух матчах из-за травмы

Тяжёлый форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен пропустит два ближайших матча команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы, сообщает обозреватель Райан Миллер.

В воскресенье Маркканен прошёл повторное обследование, которое диагностировало растяжение левого подколенного сухожилия. Он не поедет с командой на ближайшие две игры, чтобы сосредоточиться на своей реабилитации, и после выездного тура команды пройдёт повторное обследование», — написал Миллер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне НБА 26-летний Маркканен набирает 23,7 очка и совершает 8,7 подбора в среднем за игру.

Напомним, в минувшем сезоне Маркканен получил награду «Самый прогрессирующий игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации».