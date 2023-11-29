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1/8 финала Кубка России. Результаты всех матчей 29 ноября

1/8 финала Кубка России. Результаты всех матчей 29 ноября
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Сегодня, 29 ноября, состоялись четыре первых матча 1/8 финала Кубка России по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Отметим, что во всех матчах игрового дня сильнее оказались клубы, выступающие в Единой лиге ВТБ.

Кубок России по баскетболу. 1/8 финала, первые матчи:

БК «Московский» — «Нижний Новгород» — 50:62;
«Новосибирск» — МБА — 60:83;
«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Самара» — 64:73;
«Локомотив-Кубань» — «Иркутск» — 101:60.

Напомним, победитель противостояния 1/8 финала определится по итогам двух матчей.

Действующим обладателем Кубка России является «Нижний Новгород». В прошлогоднем финале подопечные Зорана Лукича переиграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 84:72.

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