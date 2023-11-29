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Тренер МБА Карасёв: мы сейчас играем в Единой лиге и должны обыгрывать команды Суперлиги

Тренер МБА Карасёв: мы сейчас играем в Единой лиге и должны обыгрывать команды Суперлиги
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Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал победу над баскетбольным клубом «Новосибирск» (83:60) в первом матче 1/8 финала Кубка России.

«Сделали то, что обязаны были делать. При всём уважении к сопернику, мы сейчас играем в Единой лиге ВТБ и должны выигрывать у команд Суперлиги. При этом я убеждён, что у «Новосибирска» более опытные игроки, тот же Туманов, который прошёл в баскетболе куда больше.

В первые две четверти недостаточно агрессивно действовали, возможно, где-то парни хотели постараться добиться результата малой кровью. После перерыва прибавили темп, стали хорошо действовать в защите и убегать в быстрый отрыв. Собственно, третья десятиминутка и стала решающей», — приводит слова Карасёва сайт московского клуба.

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