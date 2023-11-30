Секулич заявил, что остался доволен настроем «Локо» на матч Кубка России с «Иркутом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался после крупной победы в первом матче 1/8 финала Кубка России с «Иркутом» (101:60).

«Доволен ли результатом? Да. У нас был очень непростой соперник – они приехали к нам, одержав шесть побед подряд. Так что мы можем быть довольными тем, насколько серьёзно настроились на матч, какого результата добились и как при этом играли. Были у нас и неудачные отрезки – в баскетболе на протяжении всех 40 минут матча их не избежать. Но здорово, что мы свели их к минимуму.

Как оцениваю игру Захара Ведищева? Окей, он сегодня сыграл хорошо, набрал 25 очков. Но я уверен, что он может играть ещё лучше – особенно в защите. Для нас самое важное, чтобы Захар был стабильным. И вся команда тоже играла стабильно.

Дебют Вадима Орехова за основу? Он провёл с командой только одну тренировку, так что не всё сегодня у него получалось. Но мне нравится его энергия, его отношение к делу. Я вижу в нём потенциал стать игроком основы для команды Единой лиги ВТБ.

Сколько игроков из резерва возьмём с собой в Иркутск на ответный матч? Не готов пока сказать. У нас ближайшая игра – с УНИКСом, и сейчас мы уже думаем только о ней. Кого брать в Иркутск, решим ближе к делу. Но мы точно не намерены недооценивать «Иркут» в ответном матче», — приводит слова Секулича сайт краснодарского клуба.