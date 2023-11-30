У-БТ победил «Лиеткабелис» в самом результативном матче сезона в Еврокубке. Видеообзор

Румынский У-БТ одержал победу над литовским «Лиеткабелисом» в матче 9-го тура группового этапа Еврокубка со счётом 120:111 ОТ. Встреча прошла на стадионе «Бт-Арена» в городе Клуж-Напока.

Основное время закончилось со счётом 97:97, а в овертайме румынский клуб победил 23:14. Это самый результативный матч турнира на данный момент.

У-БТ одержал седьмую победу и занимает вторую позицию в группе B после первого круга. На счету румынского клуба только два поражения. Такое же соотношение выигрышей и проигрышей у французского «Бурка», а лидирует в группе испанская «Гран Канария», победившая во всех девяти матчах.

Для «Лиеткабелиса» это поражение стало пятым в турнире. Литовский клуб занимает пятое место с четырьмя победами.

Еврокубок. У-БТ — «Лиеткабелис»: