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Леброн Джеймс получил технический фол за симуляцию после столкновения с Айзеей Стюартом

В сегодняшнем матче с «Детройт Пистонс» форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил технический фол за симуляцию. Произошло это в результате стычки с центровым «Пистонс» Айзеей Стюартом.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл. На его счету сегодня 35 очков и девять результативных передач. Его партнёр по команде Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 28 очков и 16 подборов. Форвард Леброн Джеймс завершил матч с 25 очками и восемью отскоками.

В составе «Детройта» четыре игрока смогли набрать 12 очков или более: Кейд Каннингем (15), Айзея Ливерс (14), Айзея Стюарт (12) и Осар Томпсон (12). Таким образом, «Пистонс» потерпели своё 14 поражение подряд.