Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс получил технический фол за симуляцию после столкновения с Айзеей Стюартом

Леброн Джеймс получил технический фол за симуляцию после столкновения с Айзеей Стюартом
Аудио-версия:
Комментарии

В сегодняшнем матче с «Детройт Пистонс» форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил технический фол за симуляцию. Произошло это в результате стычки с центровым «Пистонс» Айзеей Стюартом.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл. На его счету сегодня 35 очков и девять результативных передач. Его партнёр по команде Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 28 очков и 16 подборов. Форвард Леброн Джеймс завершил матч с 25 очками и восемью отскоками.

В составе «Детройта» четыре игрока смогли набрать 12 очков или более: Кейд Каннингем (15), Айзея Ливерс (14), Айзея Стюарт (12) и Осар Томпсон (12). Таким образом, «Пистонс» потерпели своё 14 поражение подряд.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 133
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Каннингем - 15, Ливерс - 14, Томпсон - 12, Стюарт - 12, Сассер - 9, Умуде - 8, Хейз - 7, Айви - 7, Дюрен - 6, Бёркс - 6, Уайзмен - 4, Багли III - 4, Нокс - 3
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 35, Дэвис - 28, Джеймс - 25, Вуд - 12, Худ-Скифино - 10, Принс - 9, Ривз - 6, Кристи - 5, Ходж - 3, Реддиш, Хэйс, Фадж, Льюис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android