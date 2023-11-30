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«Торонто» обыграл «Финикс», несмотря на 30 очков Кевина Дюранта, а Букер набрал только 8

«Торонто» обыграл «Финикс», несмотря на 30 очков Кевина Дюранта, а Букер набрал только 8
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Сегодня, 30 ноября, в Торонто (Канада) на «Скотиабанк-Арене» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Торонто Рэпторс» и «Финикс Санз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 112:105.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. На его счету 30 очков и шесть ассистов. Боснийский центровой Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл: 19 очков и 14 подборов, к которым он прибавил ещё шесть результативных передач. Один из лидеров команды Девин Букер за 32 минуты на паркете смог набрать только восемь очков, попав лишь 2 броска из 12 попыток.

Лучшим снайпером «Торонто» стал форвард Скотти Барнс. В его активе 23 очка и семь подборов. Также стоит отметить его партнёра по команде Паскаля Сиакама, завершившего матч с 22 очками и девятью отскоками.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
112 : 105
Финикс Санз
Финикс
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Сиакам - 22, Пёлтль - 17, Ачиува - 14, Ануноби - 13, Трент-мл. - 13, Шрёдер - 8, Флинн - 2, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Буше, Портер
Финикс Санз: Дюрант - 30, Нуркич - 19, Окоги - 10, Гордон - 10, Гудвин - 9, Бэйтс-Диоп - 9, Букер - 8, Мету - 5, Ойбанкс - 4, Ватанабэ - 1, Бол, Азубуике, Ли
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