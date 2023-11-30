«Торонто» обыграл «Финикс», несмотря на 30 очков Кевина Дюранта, а Букер набрал только 8

Сегодня, 30 ноября, в Торонто (Канада) на «Скотиабанк-Арене» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Торонто Рэпторс» и «Финикс Санз». В итоге победу одержали хозяева со счётом 112:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. На его счету 30 очков и шесть ассистов. Боснийский центровой Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл: 19 очков и 14 подборов, к которым он прибавил ещё шесть результативных передач. Один из лидеров команды Девин Букер за 32 минуты на паркете смог набрать только восемь очков, попав лишь 2 броска из 12 попыток.

Лучшим снайпером «Торонто» стал форвард Скотти Барнс. В его активе 23 очка и семь подборов. Также стоит отметить его партнёра по команде Паскаля Сиакама, завершившего матч с 22 очками и девятью отскоками.