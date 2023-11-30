Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джейлен Саггс и Коул Энтони спародировали Уэйда и Леброна во время аллей-упа

Во время матча с «Вашингтон Уизардс» игроки «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс и Коул Энтони разыграли красивый аллей-уп, спародировав известный хайлайт легенд «Майами Хит» Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч закончился победой «Орландо» со счётом 139:120. Саггс завершил встречу, набрав 23 очка. Энтони, в свою очередь, отметился 25 очками, шестью подборами и пятью результативными передачами.

Таким образом, «Мэджик» одержали восьмую победу подряд и занимают вторую строчку в Восточной конференции. В предыдущие три года команда не участвовала в плей-офф.

Джейлен в нынешнем сезоне в среднем набирает 12,4 очка и 4,0 подбора. Коул же имеет следующие цифры: 15 очков и 4,6 подбора.