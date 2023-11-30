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Джейлен Саггс и Коул Энтони спародировали Уэйда и Леброна во время аллей-упа

Джейлен Саггс и Коул Энтони спародировали Уэйда и Леброна во время аллей-упа
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Во время матча с «Вашингтон Уизардс» игроки «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс и Коул Энтони разыграли красивый аллей-уп, спародировав известный хайлайт легенд «Майами Хит» Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч закончился победой «Орландо» со счётом 139:120. Саггс завершил встречу, набрав 23 очка. Энтони, в свою очередь, отметился 25 очками, шестью подборами и пятью результативными передачами.

Таким образом, «Мэджик» одержали восьмую победу подряд и занимают вторую строчку в Восточной конференции. В предыдущие три года команда не участвовала в плей-офф.

Джейлен в нынешнем сезоне в среднем набирает 12,4 очка и 4,0 подбора. Коул же имеет следующие цифры: 15 очков и 4,6 подбора.

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
139 : 120
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Вагнер - 31, Энтони - 25, Саггс - 22, Инглс - 12, Вагнер - 11, Хьюстан - 9, Харрис - 8, Битадзе - 8, Блэк - 7, Банкеро - 6, Океке, Скофилд
Вашингтон Уизардс: Кузма - 23, Авдия - 22, Пул - 19, Кисперт - 13, Оморуи - 10, Кулибали - 7, Джонс - 7, Галлинари - 6, Шамет - 5, Батлер - 4, Гэффорд - 4, Дэвис, Болдуин Мл., Гилл, Мускала
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